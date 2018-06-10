" أمهات مصر": حساب بـ "فيسبوك" يطلب ٥٠٠ جنيه مقابل امتحان "الإنجليزي للثانوية"

كتبت- ياسمين محمد:

قالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، إن الصفحة تلقت شكاوي عديدة من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذي أداه طلاب شعبة الرياضيات الثانوية العامة، اليوم الأحد.

وأضافت عبير أن شكاوي أولياء الأمور حول امتحان الجبر والهندسة الفراغية تنوعت مابين طول اسئلة الامتحان مع ضيق الوقت، وصعوبة بعض الأسئلة.

وأشارت عبير إلى أنها تلقت شكاوي من أولياء أمور حول نصب حساب على "فيسبوك" باسم "صوفيا آدم" على الطلاب، وبيع امتحان مزعوم لمادة اللغة الانجليزية، المقررة أن يؤيديه الطلاب يوم الثلاثاء المقبل، بمقابل 500 جنيه شحن للموبايل.

وطالبت عبير وزارة التربية والتعليم بغلق هذه الصفحات والقبض علي أصحابها ومحاسبتهم ووقف استغلال الطلاب وأولياء، ومنعا لحدوث بلبلة وارتباك.​