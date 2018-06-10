وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

كتب- عمر مصطفى:

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورات 67 أركان حرب عام، والدورتين 39 و40 أركان حرب تخصصي من كلية القادة والأركان، والتي ضمت دارسين من دول "سلطنة عمان وباكستان والسعودية والبحرين وفرنسا والأردن وكينيا والكويت واليمن ولبنان وكوريا الجنوبية والسودان وجنوب السودان".

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي تضمن الأنشطة العملية والبحثية التي نفذها الدارسين خلال مدة دراستهم، واستهدفت صقل مهاراتهم العلمية والعسكرية والثقافية، وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعاصرة.

واستعرض نائب مدير كلية القادة، النتيجة النهائية لدارسي الدورات الثلاث، وبعدها أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، قرار رئيس الجمهورية بمنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقلد الفريق أول صدقي صبحي، أوائل الخريجين من مصر والدول الشقيقة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية؛ تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم طوال فترة دراستهم بالكلية.

وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة أشاد فيها بدور الكلية في الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية بما اكتسبوه من العلوم العسكرية وفنون القيادة والموضوعات التثقيفية المختلفة على أيدي نخبة من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما ألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر خلالها عن مشاعر الشكر والعرفان لمصر وقواتها المسلحة على ما لمسوه من العون والمساندة والأخوة الصادقة خلال دراستهم بالكلية.

وأهدى عدد من الخريجين، درع الدورات الدراسية لكلية القادة والأركان إلى القائد العام للقوات المسلحة.

ونوه اللواء أركان حرب عبدالمنعم عبدالحميد إمام، مدير كلية القادة والأركان، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدؤوبة لجميع مراحل وأنشطة الدراسة بالكلية كي تؤدي رسالتها التعليمية في الإعداد العلمي والعسكري رفيع المستوى، وتخريج أجيال قادرة على التحليل والتخطيط وأعمال الفكر وصولًا لإيضاح الرؤى التي تعينهم على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام الجسام المكلفين بها في خدمة قواتهم المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال، نقل الفريق أول صدقي صبحي، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهنئته للخريجين المصريين والوافدين على ما بذلوه من جهود مشرفة خلال مدة دراستهم بالكلية.

وقال القائد العام، إن القوات المسلحة ستظل دائمًا نموذجًا للعمل والاجتهاد والعطاء من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من تحديات تستلزم الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والكفاءة لمواجهة الإرهاب والتطرف وحماية ركائز الأمن القومي، والعمل بكل قوة لدعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق الإنجازات في كافة المجالات لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وهنأ القائد العام، الخريجين على ما حققوه من إنجازات طوال دراستهم بالكلية، لافتًا إلى أن القوات المسلحة حريصة على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط، ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم إمكاناتها المادية والبشرية؛ استنادًا لعقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد تحفظ لها قوتها وقدرتها واستعدادها الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته.

وقدم "صبحي"، التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة.

وحضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة القوات المسلحة، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية، وقدامى مديري كلية القادة والأركان، وعدد من أسر الخريجين الوافدين.​