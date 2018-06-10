وزيرة الهجرة تبحث مع "ضاحي" تجديد إقامة المهندسين المصريين بالكويت

كتبت- مروة شوقي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين ،صباح اليوم الأحد.

وتناول اللقاء، حسب بيان الوزارة، بحث نتائج قرار جمعية المهندسين الكويتية المتعلق بإصدار وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت، قرارا يتضمن إلزام كافة المهندسين العاملين بالكويت بالتقدم بشهادة قيد بجمعية المهندسين الكويتية، وموافقة لجنة التعليم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب ومقرها بالكويت عند إصدار تصريح العمل أو تجديده.

وتابع البيان:" تناول اللقاء ما تم من جهود لحل مشكلة المصري المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، وذلك لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات الدولة التي تناولت القضية ونقابة المهندسين المصرية، وإعداد مذكرة وافية بتفاصيل القضية واستكمال المساعي لحلها مع الأشقاء بالسعودية".

وأشارت مكرم، إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها حل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة على تعاون الأشقاء في السعودية والكويت في العديد من القضايا والمشكلات لتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أوضح ضاحي، أن النقابة تواصلت مع جمعية المهندسين الكويتية لتطبيق القرارات على الخريجين الجدد، وكذلك الاعتماد على ما تقدمه نقابة المهندسين المصرية والجامعات المصرية من شهادات علمية.

وأضاف:" وزارة التعليم العالي استحدثت منصب "أمين عام المعاهد الهندسية"، والذي يشرف بدوره على مراجعة اشتراطات إنشاء المعاهد والكليات الهندسية وفق المعايير العالمية، لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل ولديهم خبرات تواكب التطورات العالمية".​