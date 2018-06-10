20 محضر غش بامتحاني القرآن والحديث لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

أدي اليوم طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن والحديث.

وأعلنت مشيخة الأزهر، في بيان لها الأحد، أن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد، تابع أعمال الامتحان بمنطقة الجيزة، بلجنة معهد خاتم المرسلين للاطمأن على سير الامتحانات.

وأوضحت المشيخة أن تقرير المتابعة جاء كالتالي:

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية

• ضبط ( 3 ) حالات غش بالموبيل وتم تحرير محاضر بها .

• ضبط ( 10 ) حالات غش ورقي وتم تحرير محاضر بها .

• ضبط ( 3 ) حالة تمزيق ورقة وتم تحرير محاضر بها.

• ضبط ( 4 ) شطب بورقة الامتحان وتم تحرير محاضر بها.

• نقل طالبة بلجنة فتيات السنبلاوين إلى مستشفى السنبلاوين عن طريق الإسعاف في تمام الساعة ( 9:45 ) صباحًا في مادة القرآن الكريم ولم تحضر في مادة الحديث واستدعت حالتها الراحة ثلاث أيام .

• إلغاء ندب (15 ) عضوًا باللجان وتحويلهم للشئون القانونية .

• وأثناء مرور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بلجنة خاتم المرسلين بمنطقة الجيزة، ألغى ندب اثنين من الأعضاء لتعمدهم التغافل عن الطلاب، وهم يتحدثون أثناء انعقاد اللجنة.