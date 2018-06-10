محمود بدر: "الجلاد" أوصلني لمؤتمر "عزل مرسي" في سيارته رغم تهديدات الإخوان

كتب- محمد نصار:

أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، أن الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، ساعده على حضور اجتماع "3 يوليو" لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، رغم تهديدات جماعة الإخوان.

وكتب بدر، تدوينة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "اللي قاله أستاذ مجدي في شيخ الحارة، إني روحت بعربيته وحراسته الشخصية كمان للاجتماع مع السيسي يوم 3 يوليو صحيح".

وأضاف: "الاتصال من المتحدث العسكري جالي وأنا في مكتبه قبل المؤتمر الصحفي، اللي عملته يومها من جريدة الوطن، ومخافش يستقبلني رغم التهديدات بحرق المقر".

وكان الكاتب الصحفي مجدى الجلاد، قال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه تعرض للقتل بشكل مباشر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، لدرجة أنهم رصدوا كافة تحركاته وخط سيره بهدف تنفيذ جريمتهم، كاشفاً عن أنه رغم كل ذلك استضاف محمود بدر مؤسس حركة تمرد فى جريدة الوطن، وعقد له اجتماع يوم 3 يوليو، ومن ثم أخذه إلى مقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع، للمشاركة في الاجتماع الكبير.

وأوضح "الجلاد"، أن الإخوان وضعوا اسمه وعنوانه ورقم سيارته وخط سيره، متابعا: "كل ما تتفتح قضية من قضايا الإخوان فيما بعد يجدوا هذه البيانات ضمن أحراز القضايا ويلاقوا اسمي من المستهدفين بالاغتيال".

واستكمل قائلاً: "مش معقولة أن الشخص ده ينقلب لداعم ليهم.. اللى بعت محمود بدر رئيس تمرد اجتماع 3 يوليو اللى تم فيه عزل محمد مرسى أنا"، موضحاً أنه أخذ محمود بدر في سيارته وخرج متخفيًا إلى مقر وزارة الدفاع خوفًا من بطش الإخوان به.

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