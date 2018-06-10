مجلس النواب يقر مادة مبلغ تأمين تراخيص الصحف بـ1.5 مليون جنيه

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المبلغ التأميني اللازم لأي صحيفة كي تبدأ أعمالها.

وجاء في نص المادة 37 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام: "تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيًا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 10% كل 5 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون".​