طوارئ بـ"القاهرة" استعدادا للعيد.. والمحافظ: ورديات رقابة لمنع البناء المخالف

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، تعليمات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير الأمن والأمان للمواطنين بكافة أنحاء العاصمة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد عبدالحميد، في بيان، اليوم الأحد، على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد وهي الفترة التي تنشط فيها المخالفات ظنًا من المخالفين بتراخي رقابة الأجهزة التنفيذية مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة أي محاولة للبناء المخالف حتى لا تستفحل وتصبح مخالفات قائمة يصعب السيطرة عليها بعد ذلك مع التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتقارير عن الحالة بالحي.

ولفت المحافظ إلى أن أعمال إزالة المخالفات مستمرة طوال أيام العيد دون توقف، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة، وأنه سيتم تفعيل القانون على الفور.

وطالب محافظ القاهرة مسئولي الإدارة العامة للحماية المدنية بمراجعة كافة اشتراطات الوقاية من الحريق بجميع أماكن التجمعات الجماهيرية طوال أيام عيد الفطر كدور السينما والملاهي والمولات التجارية والحدائق والمتنزهات ومناطق المراسي النهرية ومناطق الجبانات والميادين والشوارع الهامة ومناطق وسط البلد ووضع نقاط إطفاء قريبة من المساجد الكبرى التي ستشهد صلاة العيد كالأزهر والحسين وعمرو بن العاص.

ووجه المحافظ شرطة المسطحات والبيئة بتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدني وتعيين الخدمات الأمنية على المراسي النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد.

ومن جانبه أكد اللواء نبيل عبادة، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تفعيل خطة الإدارة المستديمة لتأمين نهر النيل بالمنطقة المركزية بالأعداد الكافية من قوات مدربة مسلحة تحسباَ لأية طوارئ.

كما أكد المحافظ، على اللواء هشام أبوالنصر، مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق، بتكثيف الرقابة قبل وأثناء العيد لمنع قيام بعض المواطنين بعمل اشغالات للأرصفة والشوارع مع التركيز على أماكن دور العبادة بميدان السيدة نفيسة والسيدة عائشة والحسين وجامع عمرو بن العاص والمنشآت السياحية وجميع الفنادق المطلة على كورنيش النيل والمناطق الأثرية وميادين العاصمة الرئيسية.