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"عبدالعال" لمرتضى منصور: "قاعد في أماكن الوزراء ليه.. دي فأل كويس"

02:41 م الأحد 10 يونيو 2018
"عبدالعال" لمرتضى منصور: "قاعد في أماكن الوزراء ليه.. دي فأل كويس"

النائب مرتضى منصور

كتب- أحمد علي:

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، قائلًا: "مش عارف إنت قاعد في أماكن الوزراء ليه يا مرتضى".

وواصل رئيس المجلس حديثه للنائب مرتضى منصور، خلال منحه الكلمة للتعليق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قائلًا: "عمومًا ده فال كويس".

وبدأ مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام، هي "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".​

علي عبدالعال مجلس النواب مرتضى منصور قانون تنظيم الصحافة والإعلام

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