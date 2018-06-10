علاء مبارك: بالروح القتالية والتصميم منتخب مصر في دور الـ16 لكأس العالم

كتب- محمد عبدالناصر:

تمنى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مارك، التوفيق والنجاح لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم.

وأضاف نجل الرئيس الأسبق، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "إن شاء الله يستطيع المنتخب بالروح القتالية والتصميم أن يصل لدور الـ16 بإذن الله"، متمنيًا التوفيق لكل بعثة المنتخب.

ووصلت ظهر اليوم الأحد، طائرة المنتخب المصري، إلى روسيا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم، بعد أن غادرت صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته بكأس العالم، أمام منتخب الأوروجواي، يوم الجمعة المقبل.​​