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نائب: الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له.. وسنواجه المدّعين

02:35 م الأحد 10 يونيو 2018
نائب: الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له.. وسنواجه المدّعين

النائب حسني حافظ

كتب- أحمد علي:

وجه النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الإعلام بمجلس النواب، بشأن تقريرها عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قائلًا إننا انتظرناه كثيرًا.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي جرى تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام، هي "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".

وأضاف "حافظ": "كصحفيين كنا ننتظر هذا القانون من زمان لتنظيم الصحافة، خاصة أن الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له"، متابعًا: "هذا القانون سيواجه مدعي الصحافة".

حسني حافظ مجلس النواب الصحافة قانون تنظيم الصحافة الهيئة الوطنية للإعلام

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