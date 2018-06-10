جامعة هليوبوليس تعلن بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي العام الدراسي المقبل

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن افتتاح وبدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، هذا العام، مؤكداً سوف تستقبل الكلية طلبات الالتحاق للطلاب الناجحين من الثانوية العامة فور اعلان النتيجة.

وأوضح هاشم، في بيان له، اليوم الأحد، ستكون الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بنظام الساعات المعتمدة وأقسامها كالآتي قسم العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية، والعلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والأعصاب، والعلاج الطبيعي لصحة المرأة والأطفال، والعلاج الطبيعي لأمراض العظام والجراحة العامة.

وأضاف، سيتم بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، بتخصصات فريدة مثل الطب البديل واستخدام الزيوت التي تخرج من النباتات الطبيعية كوسيلة لعلاج طبيعي مع الطرق المتعرف عليها.

مشيراً إلى أن الدور الرئيسي لجامعة هليوبوليس يأتي في الاستفادة من الموارد البشرية، والقدرة على الابتكار، فالجانب الأكاديمي سوف يسير جنباً إلى جنب مع الجانب العملي في نطاق واقعي.

وأردف رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، تهدف الكلية بشكل أساسي إلى الارتقاء بمواصفات خريجي العلاج الطبيعي لكي يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية وذلك لزيادة ثقة المجتمع المحلي في خريجي الكلية في المرحلة الحالية ثم كسب ثقة المجتمع الإقليمي ثم العالمي.

وأضاف كما تهدف جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إلى دعم الشباب وتشجيع البحث والابتكار، مع إعطاء الفرصة لكل من لديه موهبة ومهارات خاصة أن يجد البيئة المناسبة لصقلها، وأن يكون المجتمع المصري بحلول 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل للتنمية المستدامة، يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.