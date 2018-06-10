عبدالعال: ملناش دعوة بتشكيل الحكومة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان ليس له علاقة بتشكيل الحكومة، جاء ذلك ردا على النائب محمد الحسينى، الذى طالب بترشيح نواب من البرلمان للمشاركة فى الحكومة الجديدة.

وطالب الحسينى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة باختيار نواب من البرلمان لتكون ضمن تشكيل الحكومة الحالية قائلا: لدينا نواب لديهم القدرة على المشاركة فى الحكومة الجدية، فعقب رئيس مجلس النواب على حديثه: "ملناش دعوة بتشكيل الحكومة خلينا هنا فى مجلس النواب".