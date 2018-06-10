ننشر الشروط المطلوبة للعمل في تأهيل مشروع المتحف الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، إن شروط التقدم وأسلوب وإجراءات التأهيل لمشروع المتحف الكبير ، تتضمن توجيه الدعوة للشركات أو التحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال في إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى، وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة.

وتتضمن الشروط، توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة، طبقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن توافر الكفاءات والجدارات المقدمة في مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى.

وتشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية والمطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائي، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، "www.miic.gov.eg"، و"www.investinegypt.gov.eg"، وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها، ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA.

ومن المقرر إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار وإبلاغها في أغسطس 2018، تمهيدًا لاستكمال عملية الطرح.

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