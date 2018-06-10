"التعليم" تعلن تفاصيل حالات الغش في امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية "رياضيات"، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018 في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية 110 آلاف و822 طالبًا وطالبة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأضاف "حجازي"، في بيان اليوم الأحد، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش منهم 3 حالات نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومحاولة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ومحاولة غش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا.

ورصد البيان، تفاصيل لجان الغش في امتحان الجبر والهندسة الفراغية كالتالي:

- اللجنة رقم (1534) بمقر مدرسة أبو كبير الثانوية للبنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية: ضبط الطالب (أ.م.أ.ف) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

- اللجنة رقم (2004) بمقر مدرسة السيد محمود الشريف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة إخميم التعليمية بمحافظة سوهاج: ضبط الطالب (م.ح.أ.ع.أ) خلال محاولته الغش باستخدام كارت فيزا وجهاز هاتف محمول أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

- اللجنة رقم (1501) بمقر مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية: ضبط الطالب (ح.س.م.أ) خلال محاولته الغش باستخدام سماعة بلوتوث تم زرعها داخل أذنه اثناء انعقاد الامتحان، وتم التحفظ على السماعة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

- اللجنة رقم (1657) بمقر مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية التابعة لإدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء: ضبط الطالب (أ.م.س) خلال محاولته الغش باستخدام الهاتف المحمول عن طريق تطبيق "الواتس آب" أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- اللجنة رقم (1975) بمقر مدرسة محمد فريد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة جهينة التعليمية بمحافظة سوهاج: ضبط الطالب (م.ص.ر.أ) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح حجازي، أنه تم تشكيل لجنة لضبط أعمال جودة التقدير من خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ للبحث عن التطابق في الإجابات، وتحديد لجان الغش الجماعي، مشددًا على اتخاذ إجراءات مشددة حيال الطلاب الذين تثبت اللجنة وجود تطابق في إجاباتهم.

وحرص "حجازي"، على التواصل مع ليلى مرتجي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، واطمأن على انتظام واستقرار كافة أعمال الامتحانات، على الرغم مما تشهده المحافظة في ظل العملية الشاملة سيناء 2018.

وأشاد "حجازي" بالجهود المبذولة من جانب رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية في تأمين جميع مقرات لجان سير الامتحان ومركز توزيع الأسئلة بالمحافظة، والحفاظ على أمن وسلامة السادة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، ولم تشهد المحافظة أية تجاوزات أو حالات إخلال بنظام الامتحان.​