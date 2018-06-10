وزيرة الاستثمار: نسعى لتحويل منطقة المتحف الكبير لتنمية مستدامة

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المتحف المصري الكبير إنجاز كبير يضاف ضمن القائمة الطويلة للمشروعات المصرية الكبيرة.

وأضافت "نصر"، خلال مؤتمر صحفي بمقر المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، اليوم الأحد، أن الجميع يفخر اليوم بمشروع المتحف الكبير الذي يعد أكبر تحفة معمارية في المنطقة، لافتة إلى أن هناك دعمًا كبيرًا مقدمًا من الهيئة الهندسية في بناء هذا المتحف العظيم.

كما قدمت وزيرة الاستثمار، الشكر للجانب الياباني لتقديمه الدعم لبناء هذا الصرح العظيم، موضحة أن مصر تسعى لتحويل منطقة المتحف الكبير لتنمية مستدامة للجميع مصريين وأجانب.