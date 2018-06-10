وزيرة السياحة: المتحف الكبير يجعل مصر قبلة الثقافة العالمية

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- روجيه أنيس:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن المتحف الكبير سيكون الأكبر في العالم وسيتم افتتاحه قريبًا، لافتة إلى أن مصر تعد عاصمة الثقافة العالمية، وسيكون هذا المتحف قبلتها.

جاء ذلك خلال فعاليات الإعلان عن بدء إجراءات الطرح الأولي لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة من بينها كنوز الملك توت عنخ أمون الذهبية، بحضور وزراء الاستثمار والآثار ومحافظ الجيزة ولفيف من السفراء، وعلى رأسهم السفير الياباني.

وأضافت "المشاط"، أن 50 ألف قطعة أثرية ستحكي تاريخ مصر في المتحف جنبًا إلى جنب مع منطقة الأهرامات التي يجرى تطويرها، لكي تحتل الصدارة في العالم من خلال إنشاء فنادق ومطاعم وسينمات، منوهًا إلى أن هناك اهتمامًا سياسيًا بتطوير المنطقة.

وخلال المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن المتحف المصري الكبير، واستعراض ما تم إنجازه حتى الآن، وما يضمه المتحف من آثار بخلاف المنشآت العامة الثقافية والسينما.