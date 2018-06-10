رئيس "الثانوية العامة": ضبط 33 حالة غش منذ بدء الامتحانات

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير-علاء القصاص

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تمكنت من ضبط 33 حالة غش، و18 حالة تصوير وتداول أجزاء من الامتحان على صفحات التواصل، و6 حالات تعدٍ وهروب، منذ بدء الامتحانات.

وأضاف "حجازي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، أنه جرى ضبط 5 حالات غش خلال أداء الطلاب امتحانات اليوم، لافتًا إلى أن الطلاب المضبوطين بامتحانات اليوم، من لجان بالشرقية وشمال سيناء وسوهاج.

وشدد "حجازي"، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، خصوصًا الذين صوروا، ونشروا أجزاء من الامتحانات، وتصل عقوبتهم للحرمان من الامتحان لمدة عامين كاملين.