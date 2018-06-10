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    وزير الآثار: 75% نسبة العمل في مشروع المتحف المصري الكبير

    12:34 م الأحد 10 يونيو 2018
    وزير الآثار: 75% نسبة العمل في مشروع المتحف المصري الكبير

    الدكتور خالد العناني وزير الآثار

    كتب- يوسف عفيفي:

    قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير، يعد أكبر متحف في العالم مخصص لعرض حضارة واحدة قديمة، وهي الحضارة المصرية العظيمة، وذلك من خلال عرض 50 ألف قطعة أثرية على مساحة عرض تتخطى 90 ألف متر مربع، من أول عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر الفرعوني، وانتهاءً بالعصرين الروماني واليوناني.

    وأضاف "العناني"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، اليوم الأحد، إن إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ المشروع، كان بمثابة نقطة تحول، لافتًا إلى أن نسبة العمل بالمشروع تخطت 75%.​

    خالد العناني وزارة الآثار المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية

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