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    اكسترا نيوز: طائرة المنتخب تصل روسيا

    12:26 م الأحد 10 يونيو 2018
    اكسترا نيوز: طائرة المنتخب تصل روسيا

    طائرة المنتخب

    كتب – محمود مصطفى:

    قالت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، ظهر اليوم الأحد، إن طائرة المنتخب المصري، وصلت منذ قليل إلى روسيا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم.

    كانت طائرة المتخب المصري، غادرت صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة، متوجهة إلى روسيا.

    ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته بكأس العالم، أمام منتخب الأوروجواي، يوم الجمعة المقبل.​

    اكسترا نيوز ائرة المنتخب وسيا لمنتخب المصري

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