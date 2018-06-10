اكسترا نيوز: طائرة المنتخب تصل روسيا

كتب – محمود مصطفى:

قالت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، ظهر اليوم الأحد، إن طائرة المنتخب المصري، وصلت منذ قليل إلى روسيا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم.

كانت طائرة المتخب المصري، غادرت صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة، متوجهة إلى روسيا.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته بكأس العالم، أمام منتخب الأوروجواي، يوم الجمعة المقبل.​