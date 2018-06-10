"الآثار" تعلن الشعار الرسمي للمتحف المصري الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار الشعار الرسمي للمتحف الكبير، بحضور أعضاء من القطاع السياحي والاستثمار.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة وشركات الأعمال بمقر المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، حيث تقام الفعالية تحت رعاية وزارة السياحة.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن الشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم.

وأضاف "توفيق" أن عملية اختيار الشعار جاء بعد مناقشات ولجان هندسية مصرية، ويمثل التخطيط الأفقي المميز للمبنى العالمي، والذي يطل على أهرامات الجيزة ولونه برتقالي، ويعكس دفء شمس مصر لتعطي الدفء على هضبة الأهرامات والكتابة المصرية العربية الرائعة.​