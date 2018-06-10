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    وزيرة السياحة: المتحف الكبير سيكون قبلة للسائحين

    12:14 م الأحد 10 يونيو 2018
    وزيرة السياحة: المتحف الكبير سيكون قبلة للسائحين

    الدكتورة رانيا المشاط

    كتب- يوسف عفيفي:

    قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن المتحف الكبير بميدان الرماية سيكون قبلة السائحين، وسيستقبل أكثر من 15 ألف سائح يوميًا، مشيرة إلى أن مصر ستسخر كل إمكانياتها لاستكمال المشروع خلال الفترة المقبلة.

    وأضافت "المشاط"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بمقر المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، اليوم الأحد، أنه سيكون في المنطقة قاعة للمؤتمرات ومكتبة ثقافية كبيرة، نسعى إلى التطوير بشكل مستمر لتقديم آثارنا إلى العالم بشكل يليق بالحضارة العظيمة وربط الأصالة بالحداثة في عرض قطعنا الأثرية التي تبلغ أكثر من 50 ألف قطعة أثرية.

    وأوضحت وزيرة السياحة أن منطقة الأهرامات والمتحف سيكونان قبلة العالم، والمنطقة ستكون من أفضل مدن العالم السياحية بعد التطوير الذي ستشهده.​

    وزيرة السياحة رانيا المشاط وزارة السياحة المتحف الكبير السياح

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