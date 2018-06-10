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    "التعليم": امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء "آمنة"

    12:07 م الأحد 10 يونيو 2018
    "التعليم": امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء "آمنة"

    الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن رجال الشرطة وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بذلوا مجهودًا كبيرًا لخروج الامتحانات بهذا المستوى الرائع.

    وأضاف "حجازي"، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بعد انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، أنه تواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وقال له إن الامتحانات تسير في جو آمن بمساهمة القوات المسلحة والشرطة.

    وتابع "حجازي" أنه يتم توفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وتتفقد القيادات الأمنية اللجان بشكل دوري.​

    رضا حجازي الثانوية العامة شمال سيناء وزارة التعليم الامتحانات

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