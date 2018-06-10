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    "زراعة النواب" توافق على اتفاقية أجندة 2030 لرفع كفاءة إنتاجية المياه

    12:00 م الأحد 10 يونيو 2018
    "زراعة النواب" توافق على اتفاقية أجندة 2030 لرفع كفاءة إنتاجية المياه

    كتب- أحمد علي:

    وافقت لجنة الزراعة والري، في اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بشأن مشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى.

    كما وافقت اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 225 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.​

    لجنة الزراعة والري مجلس النواب وزارة الموارد المائية منظمة الأغذية والزراعة وزارة الاستثمار

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