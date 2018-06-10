بطول 112 مترًا.. "الإسكان" تدعم المنتخب بجدارية تزينها صورة محمد صلاح

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، دعم جهاز المدينة للمنتخب المصري في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، عن طريق تنفيذ جدارية بطوال 112 مترًا بمحيط الملعب الخاص بالنادي الاجتماعي للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، أن تلك الفترة من تاريخ مصر الرياضي تُوجب على كل مصري أن يدعم منتخب وطنه، لرفع اسم هذا البلد عاليًا، وتشيجع لاعبي المنتخب وتقديم الدعم المعنوي لهم، مشيرًا إلى أن جهاز مدينة طيبة عمد خلال السنوات الماضية، إلى استخدام الفن بمختلف أنواعه لتجميل المدينة بطريقة غير تقليدية ومبتكرة.

وأوضح المهندس عسران عبدالفتاح، مدير إدارة التجميل بجهاز مدينة طيبة، أن جدارية المنتخب المصري نفذت من منطلق تقديم الدعم المعنوي للاعبي المنتخب، لافتًا إلى أن الجدارية تحوي مشاهد تحاكي وجوه محبي ومشجعي الكرة، إضافة إلى لوحة عملاقة للاعب المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف، أن تنفيذ الجدارية تطلب العمل على مدار 3 أشهر متواصلة، وذلك حتى يتم إخراجها بالصورة والمستوى المطلوب، متابعًا أن الجدارية نفذت على جدار حائط المشجعين بالنادي الاجتماعي، وتطل على ملعب كرة القدم مباشرة، ما يعطي الناشئين دفعة قوية حول حلم الوصول، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.​