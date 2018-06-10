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    تتراجع لـ 32.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء

    10:52 ص الأحد 10 يونيو 2018
    تتراجع لـ 32.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ أيام ستنكسر بداية من الاثنين.

    وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يكون انكسار الموجة الحارة محدودا، ولمدة 3 أيام فقط هي "الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء"، وتنخفض درجات الحرارة فيها إلى مستوى 32 درجة مئوية.

    وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 25 40

    وسط الدلتا 24 39

    الإسكندرية 25 30

    بلطيم 24 30

    مطروح 20 28

    السلوم 22 30

    سيوة 20 41

    بورسعيد 24 31

    دمياط 23 31

    العريش 21 34

    رفح 20 33

    الإسماعيلية 23 40

    السويس 23 40

    رأس سدر 24 36

    نخل 14 38

    نويبع 28 37

    طابا 23 38

    كاترين 17 30

    الطور 25 36

    شرم الشيخ 30 39

    الغردقة 29 39

    مرسى علم 30 37

    الفيوم 24 41

    بنى سويف 24 41

    المنيا 24 42

    أسيوط 23 43

    سوهاج 25 43

    قنا 27 44

    الأقصر 30 44

    أسوان 31 45

    أبوسمبل 29 44

    الوادى الجديد 29 44

    شلاتين 28 38

    أبورماد 29 37

    رأس حدربة 30 35

    حلايب 30 34​

    الأرصاد الجوية درجات الحرارة الموجة الحارة حالة الطقس

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