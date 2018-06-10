"التعليم": طالب بالشرقية وراء تداول امتحان الجبر للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من ضبط الطالب المسؤول عن تداول أجزاء من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الطالب من إحدى لجان محافظة الشرقية.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني مثل "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" و"بالغش اتجمعنا"، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الأحد، بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن هناك عقوبات تنتظر الطلاب الذين بحاولون الغش، والطالب الذي يضبط بحوته هاتف محمول مغلق يلغى له امتحان المادة، كون حيازة المحمول جريمة.

وتابع: "بالنسبة للطالب الذي يضبط مستخدمًا الهاتف في الغش يلغى له الامتحان لمدة عام بالدورين الأول والثاني، أما الطالب الذي ينشر أجزاء من الامتحان يلغى له الامتحان لمدة عامين كاملين".

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي المقيدين بشعبة الرياضيات، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية "الرياضيات البحتة".

وقال الدكتور رضا حجازي، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، اليوم، 110 آلاف و822 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويعقد رئيس الامتحان، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب.​