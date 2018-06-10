"الوطنية للصحافة" تلزم الصحف القومية بحد أقصى للأجور

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الأخير، والتي ألزمت فيه المؤسسات الصحفية القومية التي يسري عليها قانون رقم 92 لعام 2016، بإصدار قانون تنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ولائحته التنفيذية، بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، سواء بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة.

وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في قراره، إن الحد الأقصى الشهر المشار إليه يحسب على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل مقسومًا على 12 شهرًا، وتجرى المحاسبة نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

واستثنى القرار، العاملين بنظام العمولات المقررة بقطاع الإعلانات في المؤسسات الصحفية بشرط إبلاغ الهيئة باللوائح المنظمة لذلك لاعتمادها.