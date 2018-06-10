"الزراعة": 321 ألفًا و787 فدانًا إجمالي مساحة القطن.. وكفر الشيخ في الصدارة

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا الموسم بلغت حوالي 321 ألفًا و787 فدانًا حتى الآن، بزيادة تفوق 100 ألف فدان عن العام الماضي.

وأفاد التقرير، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن محافظة كفر الشيخ احتلت المركز الأول في المساحات المنزرعة بالقطن بمساحة 97 ألفًا و204 أفدنة، تليها محافظة البحيرة بمساحة 56 ألفًا و657 فدانًا، ثم محافظة الدقهلية بمساحة 51 ألفًا و352 فدانًا، ومحافظة الشرقية بمساحة 48 ألفًا و349 فدانًا، ومحافظة الفيوم بمساحة 16 ألفًا و162 فدانًا، والغربية بمساحة 14 ألفًا و237 فدانًا، وبعدها محافظتي بني سويف ودمياط على التوالي.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطن المصري بدأ في التعافي، وخطة عودته إلى عرشه من جديد لازالت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن العام الماضي بلغت حوالي 220 ألف فدان بعد أن تقلصت وبلغت 130 ألف فدان في الموسم الذي سبقه، وهي أقل مساحة وصل لها المحصول منذ دخوله إلى مصر في عهد محمد علي.

وأضاف وزير الزراعة، أن القيادة السياسية حريصة على دعم خطة النهوض بمحصول القطن، وعودته إلى عرشه من جديد، وسمعته المعروفة عالميًا، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات مؤخرًا للنهوض بالمحصول، والحفاظ على البذرة ومنع خلطها، فضلًا عن تشجيع المزارعين على زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجزي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية.

وأوضح "البنا"، أنه تم تسجيل 3 أصناف جديدة من محصول القطن عالية الإنتاجية تلائم صناعة الغزل المحلي وتزيد في محصولها عن 10 قنطار للفدان، وكذلك إعداد خريطة صنفية للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.​