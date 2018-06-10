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طلاب الرياضيات بالثانوية العامة يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

09:03 ص الأحد 10 يونيو 2018
طلاب الرياضيات بالثانوية العامة يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية


كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، أداء امتحان الحبر والهندسة الفراغية "رياضيات بحتة"، في تمام التاسعة،ويستمر الامتحان حتى الحادية عشرة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، اليوم، 110 ألفا و 822 طالبا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويعقد رئيس الامتحان، مؤتمرا صحفيا في تمام الحاظية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب.

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