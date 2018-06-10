صفحات الغش تزعم تسريب الجبر للثانوية العامة و"التعليم" تنفي

كتبت-ياسمين محمد:

زعمت بعض صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، في تمام الساعة التاسعة من اليون الأحد.

من جانبه، نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، صحة التسريب، مؤكدا أنه تواصل مع الجهة السيادية المسؤولة عن الطباعة والتي أكدت عدم تسريب الامتحان.

وأكد حجازي، في تصريح لمصراوي، أن أسطورة تسريب الامتحانات انتهت، ولن تتمكن أي جهة من تسريب الامتحان قبل وقته، مشيرا إلى أن صفحات الغش الإلكتروني بعضها يسعى لإحداث بلبلة بين الطلاب، والأخر ينصب عليهم للحصول على أموال مقابل امتحان مزيف.

ولفت حجازي إلى أن صفحات الغش تستعين بامتحانات العام الماضي، وأحيانا بالنماذج الاسترشادية التي تتيحها الوزارة للطلاب للتدريب على الامتحان؛ لإيهام الطلاب بالتسريب :"مش كل مرة هنفي الكلام ده المفروض يكون اتعرف خلاص".

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي المقيدين بشعبة الرياضيات، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية "الرياضيات البحتة".

وقال الدكتور رضا حجازي، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، اليوم، 110 ألفا و 822 طالبا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويعقد رئيس الامتحان، مؤتمرا صحفيا في تمام الحاظية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب.