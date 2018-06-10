حراسة خاصة لمحمد صلاح بالمطار قبل سفره لروسيا

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاحد ، وسط بعثة المنتخب القومي المغادرة الي روسيا ، محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ليغادر مع البعثة إلى مدينة جورنزي عاصمة الشيشان وسط حراسة أمنية مشددة .

كانت الشركة الراعية لمتخب مصر قد أزالت الرسومات الخاصة بالطائرة منتخب مصر الرسمية ، ويأتي ذلك لإنهاء أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب وضع صورته على الطائرة التي ستقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام بروسيا الشهر الجاري، حيث أوقعت القرعة التي أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم البلد المنظم، بالإضافة إلى أوروجواي بطل العالم نسختين سابقتين، والسعودية ممثل الكرة الآسيوية.