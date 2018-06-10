اليوم..طلاب "علمي رياضة" بالثانوية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي المقيدين بشعبة الرياضيات، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية "الرياضيات البحتة".

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، اليوم، 110 ألفا و 822 طالبا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة و 15 دقيقة، وفقا لتعليمات رئيس الامتحان، حتى يتسنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب واستخراج الأجهزة الإلكترونية بحوزتهم، ومنعا لتكدس الطلاب أمام اللجان.

ويبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرا، ويتكون من 19 سؤالا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي رئبس الامتحان، مؤتمرا صحفيا في تمام الحاظية عشرة والنصف؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب.