استقبال السيسي للمنتخب والقمة المصرية الإثيوبية تأتي علي رأس اهتمامات الصحف

القاهرة -أ ش أ:

حازت مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني لكأس العالم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت القمة المصرية الإثيوبية المهمة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي.

كما واصلت الصحف متابعتها للمشاورات التي يجريها مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة، حيث قالت مصادر إن مدبولي أنهى تشكيل حكومته الجديدة بعد مشاورات استمرت 3 أيام، وأنه سيعرض التشكيل الجديد علي الرئيس السيسي خلال الساعات القادمة.

وعلى صعيد عربي، استحوذت القمة الرباعية العربية التي ستعقد في مدينة مكة المكرمة بين السعودية والإمارات والأردن والكويت، لمد يد العون لعمّان في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها على رأس تغطيات صحف القاهرة، التي اهتمت بتطورات القضية الفلسطينية لاسيما في أعقاب تحركات ممثلي الدول العربية والإسلامية داخل الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ يوم /الأربعاء/ المقبل للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

أما على الصعيد الدولي، نالت قمة الدول الاقتصادية الكبرى (مجموعة السبع) التي عقدت في منتجع مالابيه بإقليم كيبيك الكندي اهتمام التغطيات الخارجية للصحف المصرية، التي تابعت الاستعدادات التي تجرى في سنغافورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في اجتماع القمة التاريخي بعد غد الثلاثاء.

محليا، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها وعناوينها الرئيسية لرسالة الرئيس السيسي لأعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، الذين التقاهم أمس ، مؤكدا لهم ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب لحجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم، مطالبا إياهم ببذل أقصي الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس أكد خلال اللقاء، الذي حضره وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم.

فيما نقلت صحيفة (الأخبار) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن عدداً من اللاعبين تحدث - خلال اللقاء - حيث عاهدوا الرئيس على تقديم أفضل ما لديهم

في حين نشرت صحيفة (الجمهورية) أن المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر أكد للرئيس أن الفريق على أعلى درجات الاستعداد ويسوده الود والرغبة القوية في إدخال الفرحة على قلوب الشعب المصري.

وعلى صعيد تطور العلاقات مع إثيوبيا، أبرزت الصحف المباحثات التي سيجريها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد على، في وقت لاحق اليوم، يعقبها مؤتمر صحفي، وذكرت الصحف المباحثات ستتناول عددا من الملفات المهمة المشتركة على الصعيد الثنائي بناء عَلِى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في إطار اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت في يناير 2018، كما سيتم التباحث بشأن ملف سد النهضة، وكذلك التعاون المشترك في منطقة دول حوض النيل، فضلا عن استعراض المستجدات الإقليمية في القارة الإفريقية والعمل الإفريقي المشترك للتعامل مع التحديات التي تواجهها القارة.



وفي شأن رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي سيشهد غدا /الإثنين/ احتفال مصر بليلة القدر، الذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القران الكريم من مصر ومختلف دول العالم، حيث يكرم الرئيس عشرة من حفظة القران الكريم من مصر والخارج ، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقران الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضي ، والعاشر هو الفائز الأول في المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار مواصلتها لمتابعة المشاورات التي يجريها المهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف الرئيس له، تحدثت الصحف عن قرب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، حيث نقلت صحيفة (الأخبار) عن مصادر حكومية إن مدبولي أنهى تشكيل حكومته الجديدة بعد مشاورات استمرت 3 أيام وأنه سيعرض التشكيل الجديد علي الرئيس السيسي خلال ساعات.

ونسبت الصحيفة للمصدر القول إن تم الاستقرار على بقاء عدد كبير من وزراء حكومة شريف إسماعيل في منصابهم وأن المشاورات تشير إلى استمرار أكثر من عشرين وزيرا في الحكومة الجديدة في مقدمتهم وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والبترول والكهرباء والنقل والري والتربية والتعليم والثقافة والآثار والسياحة والتضامن والطيران والشئون البرلمانية، والاتصالات، كما تشير المؤشرات إلي احتمال استمرار الدكتور علي مصيلحي في منصبه وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

بينما أوردت صحيفة (الأهرام) أن هناك اتجاها قويا لخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة إلى 24 حقيبة وزارية بدلا من 33 وزارة حاليا بدمج عدة وزارات، ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية وحكومية القول إن أغلب الأسماء التي تتضمنها القائمة شبه النهائية عليها توافق من البرلمان ولن تشهد أي خلافات، مؤكدين أن رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، محمد السويدي، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، تمت مشاورتهما في القائمة قبيل عرضها على النواب.

أما صحيفة (الجمهورية) فنشرت - نقلا عن مصادر برلمانية - القول إنه طبقا للدستور فإنه فور تشكيل الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سوف يتم تحديد موعد لتقديم رئيس الوزراء الجديد برنامج الحكومة الي المجلس لمناقشته والتصويت عليه ومنح الثقة للحكومة.

عربيا، أبرزت الصحف المصرية اجتماع القمة الرباعية الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم في مكة المكرمة بين السعودية والإمارات والكويت والمملكة الأردنية، لمناقشة سبل دعم الأردن، وأوردت الصحف أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى الاجتماع في إطار اهتمامه بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، مشيرة إلى أن الملك سلمان تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما عن الشأن الفلسطيني، نشرت صحيفة (الأخبار) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا طارئا حول غزة يوم /الأربعاء/ المقبل، إثر اجتماع جمع السفير الفلسطيني رياض منصور وممثلي الدول العربية والإسلامية بميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية، والذي أخطر بدوره الـ193 دولة الأعضاء بالمنظمة الأممية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن يتم - خلال هذه الجلسة - التصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين إسرائيل ضمنا، وذلك في أعقاب (الفيتو) الأمريكي لقرار تبنته الكويت في الأول من يونيو الجاري، وطالب السكرتير العام أنطونيو جوتيريش بتقديم تقرير عن سبل حماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك "آلية الحماية الدولية"، فيما رفضته المندوبة الأمريكية نيكي هيلي بحجة أن القرار يدين "الاستخدام المفرط للقوة من جانب واحد دون أن يذكر حركة حماس الحاكمة لقطاع غزة".

دوليا، نقلت الصحف أجواء الخلاف والتوتر التي شابت قمة الدول الاقتصادية الكبرى (مجموعة السبع) خلال اجتماعات عقد أمس في منتجع مالابيه بإقليم كيبيك الكندي، وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في فرض جدول أعماله على حلفائه الغاضبين، مقترحا إعادة روسيا إلى المجموعة بعد استبعادها في 2014.

بينما أفادت صحيفة (الأخبار) بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا تقدما متواضعا بشأن الخلافات التجارية خلال القمة، وفقا لما أعلنه مسؤول فرنسي، مشيرا إلي اتفاق الجانبين علي إجراء حوار بشأن التجارة خلال الأسبوعين المقبلين.

وحول القمة الأمريكية الكورية الشمالية بسنغافورة، تابعت الصحف الاستعدادات التي تجرى هناك للقاء ترامب - كيم جونج أون في اجتماع القمة التاريخي بعد غد الثلاثاء وذكرت صحيفة (الأهرام) أن السلطات وضعت حواجز في عدد من الشوارع، وشددت إجراءات الأمن حول فندقي سانت ريجيس وشانجرى لا الفاخرين اللذين يتوقع أن يقيم فيهما الزعيمان خلال الزيارة، رغم أن الفندقين لم يؤكدا التقارير الإعلامية عن استضافتهما للزعيمين.

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد قالت إن مشروع قانون صندوق مصر السيادي ينص على تملك الحكومة رأس مال الصندوق بالكامل وسيتم السماح للقطاع الخاص بتملك حصص تزيد علي 50 % من الصناديق الفرعية والشركات التابعة له.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن صندوق مصر السيادي سوف يشارك القطاع الخاص في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول تشمل أراضي ومباني بالإضافة إلي حصص في الشركات المملوكة للدولة.

أما عن الشأن الرياضي، فأبرزت الصحف توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في وقت لاحق اليوم، إلى روسيا لخوض منافسات كأس العالم، وقالت إن المنتخب الوطني يبدأ آخر مراحل برنامج استعداداته للمشاركة في المونديال المقرر انطلاق أولى مبارياته الخميس المقبل بمواجهة روسيا البلد المضيف مع السعودية في حين سيلعب الفراعنة أولى مبارياته الجمعة أمام أوروجواي.

وأضافت أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في المونديال، كلف الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد بتولي مهام رئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتجهة اليوم إلى روسيا، وذلك حتى الانتهاء من مشاركته في اجتماعات الاتحاد الدولي التي يحضرها حاليا في موسكو، يقوم بعدها بمباشرة رئاسته البعثة الأربعاء المقبل فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للفيفا، حيث سيتوجه مباشرة إلى مدينة ايكاترنبرج التي يصلها المنتخب الوطني في اليوم نفسه استعدادا لمباراته الأولى.