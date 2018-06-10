بالصور .. شريف إسماعيل يستقبل رئيس وزراء اثيوبيا

توزيع لبس العيد على أطفال مستشفى 57357 في إفطار "مستقبل وطن"

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المستقيل ، بمطار القاهرة ، مساء أمس السبت ،الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا في زيارة تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن المقرر ان ان يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبى إلي وسائل الإعلام عقب إنتهاء المباحثات .

إيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس ورئيس وزراء إثيوبيا إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس ورئيس وزراء إثيوبيا إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

وكان السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قد صرح بأن رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد علي يصل مساء اليوم ضيفا علي مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.