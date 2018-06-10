مصدر يكشف الأسماء المرشحة لحقائب "البيئة والزراعة والقوى العاملة"

كتب- محمد غايات:

قال مصدر حكومي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، التقى عددًا من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة، وذلك في أحد المقرات التابعة لوزارة الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، الدكتورة ياسمين فؤاد المرشحة لمنصب وزارة البيئة خلفًا للدكتور خالد فهمي.

وتابع المصدر، أن هناك اتجاهًا لإسناد وزارة القوى العاملة لمحمد عيسى خلفًا لمحمد سعفان، وإسناد وزارة الزراعة للدكتور صفوت حداد خلفًا للدكتور عبدالمنعم البنا.