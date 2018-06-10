"تنفيذي الجيزة" يجتمع اليوم لمناقشة استعدادات عيد الفطر

كتب- إسلام ضيف:

يجتمع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الأحد، برئاسة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بمقر ديوان المحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك.

وقالت المحافظة -في بيان- إنه من المقرر استعراض المحافظ تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن، في مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة، وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

وأكد المحافظ في تصريحات له، على إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة، والتواجد الدائم في الشارع؛ للإشراف على تيسير المرافق العامة، وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية؛ للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أي مشاكل طارئة، ورفع درجة الاستعدادات في كافة القطاعات الخدمية، واستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى؛ لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.

وشدد الدالي على اليقظة التامة؛ لمواجهة محاولات البعض استغلال هذه الفترة في التعدى على الأراضي الزراعية أو أعمال البناء المخالف.