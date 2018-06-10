4 صور للتصميم الجديد لطائرة المنتخب بعد حل أزمة "صلاح"

كتب - طه عبيد:

قامت الشركة الراعية لمنتخب مصر القومي بتعديل اللوجو الخاص بجسم طائرة مصر للطيران، والمخصصة لنقل الفراعنة لكأس العالم، قبل سفر المنتخب اليوم الأحد إلى مدينة جروزني.

ويأتي هذا التعديل لإنهاء أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، والمحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب وضع صورته على الطائرة التي تقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب.

وكشفت مصادر أن طائرة المنتخب التي انضمت إلى أسطول مصر للطيران مؤخرًا، وهي من طراز البوينج B737-800NG تقرر إرسالها إلى الهنجر الخاص بالشركة، الجمعة 8 يونيو، لتعديل الرسومات المتواجدة عليها، على أن تمكث داخل الهنجر حتى صباح اليوم الأحد، لتنقل منتخب مصر إلى مدينة جروزني للدخول في معسكر تدريبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم.