ماذا قال محمد صلاح للسيسي عن إصابته؟

القاهرة - مصراوي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج وفي طريقه لتماثل الشفاء.

وقال راضي - في مداخلة هاتفية مع برنامج (على مسئوليتي) الذي أذيع على فضائية (صدي البلد) الليلة - إن اللاعب حالته المعنوية مرتفعة ولديه ثقة كبيرة في نفسه واللاعبين، مؤكدا أن مشاركته في المباراة الأولى من عدمه يرجع في المقام الأول لأهل الاختصاص في الجهاز الفني والطبي بالمنتخب.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني لحثهم على بذل الجهد في كأس العالم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن صحة صلاح في المقام الأول.

وكشف أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هيكتور كوبر أكد - للرئيس السيسي - أنه سيبذل قصارى جهده مع المنتخب، مؤكدا أن هناك روحا عالية جدا لدى أعضاء المنتخب كافة.