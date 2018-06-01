وزيرة السياحة: وحدة خاصة لمتابعة مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

كتب- إسلام ضيف وهاني رجب:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن مصر تستطيع استقبال السياح في المرحلة التجريبية لرحلة العائلة المقدسة، رغم عدم الانتهاء الكامل من المشروع.

وأضافت الوزيرة، خلال احتفالية دخول العائلة المقدسة مصر بالمتحف القبطي، اليوم الجمعة، أن الوزارة أنشأت وحدة لمتابعة مشروع تطوير مسار العائلة، وأن الوزارة عملت على رفع كفاءة ثلاثة أديرة بوادي النطرون، وكنيستي العذراء بالمعادي، وأبو سرجة بمصر القديمة.

وتابعت المشاط: " نعمل على تقديم خدمات سياحية بمستوى عالمى، ليستمتع السائح بتجربة روحية فريدة".