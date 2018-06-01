وزيرة السياحة: استقبال أول وفد للحج على طريق العائلة المقدسة يونيو الجاري

كتب- إسلام ضيف وهاني رجب:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أنه في مثل هذا اليوم من القرن الأول الميلادي تباركت مصر بزيارة العائلة المقدسة إلى مصر، وفي كل مكان زاره البابا تم بناء كنيسة لتخليد هذه الذكرى العطرة.

وقالت المشاط، خلال الاحتفالية المقامة بالمتحف القبطي، إن الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة باحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تم تشكيل لجنة للعمل على تحقيق هذا الهدف، وإنه تم خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لرفع كفاءة مسار العائلة المقدسة، وتم الانتهاء من 5 نقاط لرحلة العائلة.

وأضافت أن وزارة السياحة مستعدة لاستقبال كافة الوفود السياحية، وأنه خلال شهر يونيو الجاري سيتم إستقبال أول وفد سياحي للحج على طريق العائلة المقدسة.

ووجه الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات الشكر للبابا تواضروس الثاني وجميع الوزراء والمحافظين والمشاركين في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، لافتا إلى أن تعاليم السيد المسيح ممتدة عبر التاريخ ويؤمن بها نحو 2 مليار نسمة إلى جانب احترام وتقدير جموع العالم لشخصه وأقواله.

وقال الدكتور وسيم السيسي - في كلمته خلال الاحتفالية التي يحضرها البابا تواضروس الثاني ووزراء السياحة والآثار والثقافة والتخطيط والتنمية الادارية والهجرة - إن العديد من الشعراء تحدثوا عن مجئ العائلة المقدسة إلى مصر بكل الحب والاعتزاز.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن بابا الفاتيكان أكد خلال زيارته لمصر مؤخرا أن وجوده في مصر هو حج يعتز به، وأن السيد المسيح هو اللاجىء الأول إلى مصر، وأن تاريخه الانساني يفخر به كل إنسان، وأن بابا الفاتيكان أكد أن مصر التي أطعمت العالم وقت المجاعة قادرة أن تطعم العالم بالأمن والأمان في ظل حربها ضد الإرهاب.

وأكد الفقي أن مصر دولة ثرية وتمتلك العديد من الآثار من مختلف الحضارات ، وأن مصر كانت وستظل بلد الأديان ، منوها إلى أن مكتبة الإسكندرية ستقوم بانشاء متحف للأديان بقصر الأميرة خديجة بحلوان ، وإن هذه الليلة ليلة مميزة في تاريخ مصر.

وعقب القاء الكلمات، شهد قداسة البابا تواضروس الثاني والحضور فقرات فنية من غناء الفنانتين الشابتين داليا فريد وللي فريد تتضمن مجموعة ترانيم منها (تسبيحة مريم) لفرانز شوبرت و (جالك يا مصر زمان) و (ما أعظمك) و (أعطني الناي وغني) و (ما أعجب النعمة لي) و (بمراحم الرب أغني) و (سلامك فاق العقول) و (الصلاة) لديفيد فوستر و (نور يا يسوع) و (بارك بلادي)، ثم تم تقديم فقرة باليه ترسم لوحة لمسار العائلة المقدسة في مصر.