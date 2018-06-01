وزير الآثار: الدولة تولي أهمية قصوى بملف رحلة العائلة المقدسة

كتب- إسلام ضيف وهاني رجب:

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن الدولة تولي اهتماما مكثفا بملف توثيق رحلة العائلة المقدسة لمصر وتسجيلها على قائمة اليونسكو ، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة علمية بالتعاون مع الجهات المعنية لتوثيق مسار هذه الرحلة.

وقال العناني ـ خلال الاحتفالية المقامة بالمتحف القبطي بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ـ إن مصر تحتفل في الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر، والتي يحتفل بها يوم 24 من الشهر القبطي بشنس المشتق من خنسو معبود طيبة، لافتا الى أن العائلة المقدسة إستمرت أكثر من 3 سنوات ونصف في مصر، مرت خلالها على 25 نقطة في جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن وزارة الآثار، بالتنسيق مع الكنيسة المصرية، قامت بعمل مشروعات تطوير وترميم للعديد من الكنائس والأديرة والمناطق الاثرية ضمن مسار الرحلة.

وأكد أن إحتفال اليوم الذي إحتضنه المتحف القبطي الذى تم تأسيسه عام 1910، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة يعكس رسالة مهمة تؤكد روح التسامح فى مصر، حيث أن واجهة المتحف نفس واجهة مسجد الأقمر بشارع المعز، الى جانب وقوعه في منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.