البابا تواضروس يترأس "صلاة الشكر" بمناسبة دخول العائلة المقدسة مصر- صور

كتب- إسلام ضيف:

استقبلت كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة المعلقة بمصر القديمة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قبيل توجهه إلى المتحف القبطي لحضور احتفالية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر والذي يوافق الأول من يونيو، والتى تقيمها جمعية إحياء التراث الوطنى المصري "نهرا" بالتعاون مع المتحف القبطي.

وترأس بابا الإسكندرية صلاة الشكر بمناسبة دخول العائلة المقدسة مصر.

يشهد الاحتفالية إلى جانب البابا تواضروس عددًا من رجال الدولة، وبعض السفراء العرب والأجانب.



وتقع منطقة مصر القديمة ضمن محطات المرحلة الأولى من برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة.

وكان تواضروس قد وصل إلى الكنيسة المعلقة، وكان فى استقباله الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وعدد من أحبار الكنيسة بالإضافة إلى مجمع كهنة وشعب منطقة مصر القديمة.