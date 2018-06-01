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رئيس المترو: لا تعليمات بغلق محطة السادات تزامنًا مع حلف السيسي لليمين

08:30 م الجمعة 01 يونيو 2018
رئيس المترو: لا تعليمات بغلق محطة السادات تزامنًا مع حلف السيسي لليمين

محطة السادات

​كتب- أحمد نجيب:

استبعد المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، فكرة غلق محطة مترو السادات تزامنًا مع حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بمجلس النواب.

وقال فضالي في تصريحات لمصراوي: "لا يوجد أي تعليمات بخصوص غلق محطة مترو السادات، وجميع الخطوط تعمل بصورة منتظمة واستبعد غلق المحطة".

ويؤدي السيسي، صباح غد السبت اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية أمام مجلس النواب.

وستبدأ المراسم بإلقاء رئيس مجلس النواب علي عبد العال كلمة ترحيبية بالرئيس، ثم يدعوه لحلف اليمين وبعدها يلقي السيسي خطابا للمصريين، ثم يعلن رئيس البرلمان رفع الجلسة.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى اليمين الدستورية في ولايته الأولى 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب البرلمان الذي تم حله.

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