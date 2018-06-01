"الوفد" يهنئ السيسي بولايته الثانية.. ويؤكد: "نتطلع لإقامة حياة حزبية قوية"

كتبت- هند الشامي:

هنأ حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكافة مؤسسات الحزب وتشكيلاته وأعضائه بالمحافظات المختلفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدا السبت.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد في بيان الجمعة، أن بيت الأمة يتطلع لاستمرار نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أداء مهمته في مختلف القطاعات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها.

وقال الهضيبي، إن الوفد يتطلع أن تدعم مؤسسة الرئاسة الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن إقامة حياة حزبية قوية هو أمر يدعم الديمقراطية بلا شك ويعمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.

ويؤدي السيسي، صباح غد السبت اليمين الدستورية رئيساً لمصر لولاية ثانية أمام مجلس النواب.

وستبدأ المراسم بإلقاء رئيس مجلس النواب علي عبد العال كلمة ترحيبية بالرئيس، ثم يدعوه لحلف اليمين وبعدها يلقي السيسي خطابا للمصريين، ثم يعلن رئيس البرلمان رفع الجلسة.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى اليمين الدستورية في ولايته الأولى 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب البرلمان الذي تم حله.