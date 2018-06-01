السيسي: "لم أحلم برئاسة مصر.. وكان نفسي أكون ضابط طيار"

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يحلم في يوم من الأيام بأن يصبح رئيسا لمصر.

وأضاف السيسي في حواره مع مجلة الرجل السعودية: "لم أحلم في احلام اليقظة أبدا أن أكون رئيس جمهورية.. ولكن كان نفسي أن أكون ضابطا طيارا".

ونشر موقع مجلة الرجل السعودية، جزءً من حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختارته مجلة الرجل ليكون وجه عددها الجديد الذي يتناول فيه جوانب من حياته الشخصية وأبرز محطات سيرته السياسية.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي مواليد يوم 19 نوفمبر 1954، في حي الجمالية بمصر القديمة في القاهرة تزوج من ابنة خالته انتصار عامر بعد تخرجه من الكلية الحربية عام 1977 وانجب منها ثلاثة اولاد ذكور وابنه وحيدة.

درس ماجستر تخصص العلوم العسكرية في كلية القادة والاركان المصرية سنة 1987، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992، كما حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من اكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وعلى زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

وخلال مسيرته في المؤسسة العسكرية تدرج عبد الفتاح السيسي من قائد في سلاح المشاة قيادة لواء فرقة مشاة ميكانيكي الى قائد للمنطقة الشمالية، ليصل إلى مرتبة مدير المخابرات الحربية الى ان تم تعيينه وزيرا للدفاع وقائداً أعلى للقوات المسلحة المصرية خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي.

وأكدت: "تدخل السيسي باسم المؤسسة العسكرية تلبية لما عرف بثورة 30 يونيو 2013، المطالبة بالتغيير وعزل الرئيس محمد مرسي، ثم ترشح للانتخابات في 2014، وحكم مصر لدورة أولى مدتها 4 سنوات ثم ترشح لدورة ثانية وفاز بها مطلع نيسان الماضي 2018".