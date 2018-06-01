​"التعليم" تعلن أرقام التواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه خصص مجموعة من الأرقام الهاتفية، لتسهيل عملية التواصل بشكل مباشر وسريع بين أولياء الأمور والطلاب والعاملين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة، مع غرفة العمليات المركزية المشكلة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتذليل أي عقبات قد تواجه سير أعمال الامتحانات.

وبحسب بيان صحفي، الجمعة، فإن قائمة الأرقام هي: "27957305، 27957628، 27941089، 27957431، 27957631، 27957592 (فاكس).

وأضاف حجازي، أن تم إتاحة التواصل من خلال هذه الأرقام بالإضافة إلى الخط الساخن للوزارة على الرقم 19126، والتواصل من خلال تطبيق "واتس آب" على الرقم: 01005103349.

وأكد حجازي أن غرفة العمليات المركزية بديون عام الوزارة، ستتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بامتحان الثانوية العامة للعام الحالي سواء من الطلاب، أو المعلمين، أو أولياء الأمور، وترد على جميع الاستفسارات والشكاوى، وتعمل على حلها بسرعة، مؤكدًأ أن أي أرقام أخرى تعلن أو تنشر غير هذه الأرقام غير صحيحة ولا تمت للوزارة بصلة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بدءًا من بعد غد الأحد الموافق 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى 1 يوليو.