السيسي: حان الوقت لحل شامل للقضية الفلسطينية

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب الذي يضرب أي عاصمة عربية أو غربية يمثل "تحديا خطيرا ويحتاج إلى جهد كبير للغاية وجهد مشترك وإرادة حقيقية".

وأضاف السيسي في حواره مع مجلة الرجل السعودية، أن الوضع في مصر بهذا الخصوص تحسن بشكل كبير، متابعًا: "الاستقرار في مصر تحقق بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الماضي، لست أنا الوحيد الذي أقول ذلك، فأي شخص يتابع الوضع في مصر يمكنه أن يرى ذلك".

ويعبر السيسي عن رؤيته بأن القضاء النهائي على الارهاب يحتاج الى عوامل أخرى غير المواجهة الأمنية والعسكرية "الموضوع يحتاج كذلك لتنمية حقيقية".

وأردف قائلاً: "تحقيق السلام في منطقتنا من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التي لطالما استغلها، وأن الوقت قد حان لمعالجة شاملة لقضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونشر موقع مجلة الرجل السعودية، جزءً من حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختارته مجلة الرجل ليكون وجه عددها الجديد الذي يتناول فيه جوانب من حياته الشخصية وأبرز محطات سيرته السياسية.​