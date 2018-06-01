السيسي: "عمري ما بزعل من الشباب اللي بيختلفوا معايا.. دول ولادي"

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تثبيت الدولة المصرية وإحباط محاولات إسقاطها على رأس أولوياته، مؤكدًا أنه يعقد الآمال على وعي الشباب المصري.

وأضاف السيسي في حواره مع مجلة الرجل السعودية، أن الشباب "يحتاج لفرصة ويجب على القيادة السياسية توفيرها لهم، وبرنامج تأهيل الشباب ستظهر نتائجه قريبا".

وتابع: "عمري ما بزعل من الشباب المصري اللي بيختلفوا معايا عشان البلد، دول ولادي، حد يزعل من ولاده".

ونشر موقع مجلة الرجل السعودية، جزءًا من حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختارته مجلة الرجل ليكون وجه عددها الجديد الذي يتناول فيه جوانب من حياته الشخصية وأبرز محطات سيرته السياسية.