السكك الحديدية: لا صحة لما نشر عن حريق بجرار قطار المنصورة- القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، الجمعة، انتظام حركة سير القطارات على جميع خطوط الهيئة، نافيا ما تم تداوله عن حريق في جرار قطار المنصورة -القاهرة والسيطرة عليه.

وأوضح سالم، في بيان، أنه يتابع بنفسه على مدار اليوم حركة سير القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة سير القطارات، مؤكدا أنه تم تكثيف مرور مديري المناطق على مستوى قطاعات الهيئة والاستعداد لمجابهة أي أعطال طارئة، بالإضافة إلى المرور المفاجئ للقيادات في جميع الأوقات وعلى جميع المناطق للتأكد من تطبيق كافة تعليمات السلامة والأمان لحركة سير القطارات.

وقال إن الهيئة خصصت خطوط اتصال ساخنة على مدار اليوم لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات لجمهور المسافرين من الركاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى أعطال من أجل سرعة حلها، وهي أرقام: 01220008806 و01220008807 و01274422925 و0225753555 و147.

وناشد وسائل الاعلام تحري الدقة عند كتابة أي أخبار تخص مرفق السكة الحديد والرجوع إلى المصادر الرسمية لعدم حدوث ذعر وبلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب.