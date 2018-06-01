​لأولياء الأمور.. فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية

كتبت- ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، أمام أولياء الأمور، باب التقدم للصف الأول الابتدائي، بالمدارس الرسمية، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عن طريق الرابط التالي: http://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

ويمكن لولي الأمر تقديم طلب الالتحاق بالمدارس الابتدائية الرسمية "الحكومية" خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 1 يونيو، وحتى 30 يونيو المقبل، باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، كما يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

ولولي الأمر الحق في تعديل الرغبات التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية طوال الفترة المحددة للتقديم، إذ إنه لن يتمكن من إجراء أية تعديلات بعد ذلك.

ولا بد أن ينتبه ولي الأمر عند اختيار محافظة السكن لأنه لن يستطع تعديلها بعد الحفظ، بالإضافة إلى كتابة عنوان السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول بالمدرسة.

وفي حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني، يمكنخ التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقدم إليها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، والشهادة الأصلية للاطلاع عليها، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها؛ ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة بالالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة.

ويتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي تم قبول نجله بها، من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به، وليزم على ولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي ليتم فحصه باللجنة المختصة بالمدارسة.

ونوهت الوزارة إلى أن ترتيب اختيار المدارس المتقدم إليها ولي الأمر لا يعني بالضرورة أحقية قبول الطالب بإحدى المدارس بنفس الترتيب، ولكن القبول يتم وفقًا لشروط القبول الخاصة بالصف الأول الابتدائي الخاصة بالتنسيق الابتدائي التي يتم تطبيقه بكل مدرسة.

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